Un error en la Z frena a Francisco y le cuesta su primera caída ante Alejandro en el Rosco

Francisco parecía tener el control tras completar la primera vuelta con 20 aciertos y situar el marcador en 21-18. Mientras, Alejandro arrastraba un fallo inicial al confundir empollón con estudiantón en la E, en un especial Carnaval con personajes de cuento como testigos.

El giro llegó con la Z. Al responder con un país en lugar de un gentilicio, Francisco abrió la puerta al empate a 21. Rechazó la igualada y optó por un todo o nada que terminó sellando su primera derrota frente a Alejandro.