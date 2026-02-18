¡Cara a cara entre Nieves y Marisol! La mujer de Salazar en shock al enterarse de su mudanza a Toledo

Nieves Salazar se está adaptando a su nueva vida en Toledo. El reciente nuevo empleo de su hija ha creado disputas en la situación de la familia. El chasco ha sido mayor tras encontrarse con Marisol.

La examante de Pablo llegó a Toledo con la intención de recuperar a su amado, pero el director financiero la rechazó de forma contundente. Aun así, ha querido seguir intentando reconquistar a Pablo. ¡Por eso se ha mudado a Toledo de manera permanente!

Nieves se ha mostrado muy sorprendida y le ha extrañado el motivo de Marisol por el que ha decidido quedar en la colonia. La ex amante ha confesado que se va a quedar en Toledo junto a su prima y ha rechazado su ascenso en Tarragona en la caja de ahorros, algo que ha extrañado mucho a Nieves: “Con lo difícil que es para las mujeres subir puestos”.

Pero el desconcierto de la mujer de Pablo ha llegado al final, cuando se ha enterado de que Marisol trabaja en la Industrial, la nueva empresa de Damián de la Reina, amigo de su familia.

El encuentro se ha zanjado con un cruce de miradas. A pesar de la educación de ambas, la tensión se ha palpado en el ambiente... ¿qué pasará?