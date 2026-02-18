Antena3
Megan Montaner vuelve a ser María en Entre Tierras 2: "Ha cambiado en un aspecto de madurez"

La actriz retoma su personaje veinte años después de la muerte de Manuel y nos adelanta cómo ha cambiado María en esta nueva etapa. El 15 de marzo estreno en atresplayer.

Megan Montaner en Entre Tierras

Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

El 15 de marzo, Entre Tierras regresa a atresplayer con su esperada segunda temporada y con ella vuelve uno de los personajes más queridos de la serie: María. Megan Montaner se pone de nuevo en la piel de la mujer que conquistó a la audiencia, ahora dos décadas después de la muerte de Manuel.

“Reencontrarse con María ha sido mucho más fácil. En la primera temporada iba acompañada”, recuerda la actriz, haciendo referencia a que durante el rodaje de la primera temporada estaba embarazada de su segundo hijo.

"Reencontrarme con María ha sido muy bonito"

Megan Montaner

“Ahora ha sido mucho más ligero, mucho más fácil y la verdad que bonito. Tenía ganas de volverme a reencontrar con todo el equipo”, confiesa.

La muerte de Manuel supuso un antes y un después en la vida de María. Ese dolor ha dejado huella en su carácter y en su manera de enfrentarse al mundo: “En el momento en el que murió Manuel se fue una parte de ella. Ha cambiado en un aspecto de madurez, de criar a sus hijos y de sacar adelante a su familia”, asegura Montaner.

Durante estos veinte años, María ha tenido que asumir sola la responsabilidad de mantener a flote a los suyos y proteger el legado familiar.

Entre Tierras 2

Nuevos tiempos, nuevos desafíos

La segunda temporada sitúa a los personajes en un momento de transformación social y económica. El campo empieza a modernizarse y la maquinaria irrumpe con fuerza: “Afrontamos un cambio de época, ahora llega la maquinaria y tiene que afrontar nuevas técnicas y adaptarse a nuevas situaciones”, explica la actriz.

Este nuevo contexto obligará a María a replantearse muchas cosas y a adaptarse a un entorno que ya no es el mismo.

Megan Montaner en Entre Tierras

Primeras imágenes de Entre Tierras

Una María más dura en la nueva temporada

Si algo notarán los espectadores es el cambio en su personalidad: “Vamos a ver a una María mucho más seca, más faltona… creo que se ha agriado un poco más”, cuenta entre risas.

La fortaleza sigue intacta, pero el paso del tiempo y las heridas del pasado han endurecido a una mujer que ha tenido que aprender a sobrevivir sin perder el control. El 15 de marzo, los espectadores descubrirán cómo es esta nueva María en la segunda temporada de Entre Tierras, en exclusiva en atresplayer.

