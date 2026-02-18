Megan Montaner vuelve a ser María en Entre Tierras 2: "Ha cambiado en un aspecto de madurez"

El 15 de marzo, Entre Tierras regresa a atresplayer con su esperada segunda temporada y con ella vuelve uno de los personajes más queridos de la serie: María. Megan Montaner se pone de nuevo en la piel de la mujer que conquistó a la audiencia, ahora dos décadas después de la muerte de Manuel.

“Reencontrarse con María ha sido mucho más fácil. En la primera temporada iba acompañada”, recuerda la actriz, haciendo referencia a que durante el rodaje de la primera temporada estaba embarazada de su segundo hijo.

"Reencontrarme con María ha sido muy bonito"

“Ahora ha sido mucho más ligero, mucho más fácil y la verdad que bonito. Tenía ganas de volverme a reencontrar con todo el equipo”, confiesa.

La muerte de Manuel supuso un antes y un después en la vida de María. Ese dolor ha dejado huella en su carácter y en su manera de enfrentarse al mundo: “En el momento en el que murió Manuel se fue una parte de ella. Ha cambiado en un aspecto de madurez, de criar a sus hijos y de sacar adelante a su familia”, asegura Montaner.

Durante estos veinte años, María ha tenido que asumir sola la responsabilidad de mantener a flote a los suyos y proteger el legado familiar.

Nuevos tiempos, nuevos desafíos

La segunda temporada sitúa a los personajes en un momento de transformación social y económica. El campo empieza a modernizarse y la maquinaria irrumpe con fuerza: “Afrontamos un cambio de época, ahora llega la maquinaria y tiene que afrontar nuevas técnicas y adaptarse a nuevas situaciones”, explica la actriz.

Este nuevo contexto obligará a María a replantearse muchas cosas y a adaptarse a un entorno que ya no es el mismo.

Una María más dura en la nueva temporada

Si algo notarán los espectadores es el cambio en su personalidad: “Vamos a ver a una María mucho más seca, más faltona… creo que se ha agriado un poco más”, cuenta entre risas.

La fortaleza sigue intacta, pero el paso del tiempo y las heridas del pasado han endurecido a una mujer que ha tenido que aprender a sobrevivir sin perder el control. El 15 de marzo, los espectadores descubrirán cómo es esta nueva María en la segunda temporada de Entre Tierras, en exclusiva en atresplayer.