El pasado trágico de Demir sale a la luz entre armas, matrimonio forzado y un amor perdido

Cihan se ve obligado a confesar que selló un matrimonio por conveniencia y autorizó tráfico de armas para frenar una masacre, sin prever las devastadoras consecuencias para Demir y Sheida, su gran amor.

Demir, consumido por la furia, detalla cómo la muerte de su padre y el suicidio de Sheida tras un matrimonio sin amor lo rompieron. Alya presencia este relato desgarrador, mientras Cihan logra arrebatarle el arma y evitar una tragedia mayor.