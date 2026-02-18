Publicidad
EN TIERRA LEJANA
El pasado trágico de Demir sale a la luz entre armas, matrimonio forzado y un amor perdido
Alya presencia la confesión que revela el doloroso origen del odio de Demir hacia Cihan, marcado por decisiones letales y pérdidas irreparables.
Cihan se ve obligado a confesar que selló un matrimonio por conveniencia y autorizó tráfico de armas para frenar una masacre, sin prever las devastadoras consecuencias para Demir y Sheida, su gran amor.
Demir, consumido por la furia, detalla cómo la muerte de su padre y el suicidio de Sheida tras un matrimonio sin amor lo rompieron. Alya presencia este relato desgarrador, mientras Cihan logra arrebatarle el arma y evitar una tragedia mayor.