Carmen acepta vivir en casa de los de la Reina: “Voy a darle una oportunidad a este nuevo capítulo de nuestra vida”

Tasio y Carmen se enfrentan a un nuevo reto que no esperaban... ¡Damián le ha pedido a Tasio que se muden a vivir a la casa grande!

El joven ha demostrado madurez y su propio padre ha reconocido el crecimiento de su hijo invitándole a participar en su nuevo negocio; y por ende, a vivir con él para poder gestionarlo mejor.

La relación entre Damián y Tasio se ha vuelto más estrecha con el paso del tiempo y el patriarca ha ofrecido la posibilidad de que la joven pareja viviese junto al resto de la familia en la casa grande.

Para Tasio ha sido una gran noticia, pero Carmen no lo ha visto con los mismos ojos. Aun así, la dependienta de la tienda ha dado su brazo a torcer y ha complacido a su pareja. “es el sueño de tu vida desde que sabes que tu padre es tu padre”.

¿Cómo será la convivencia dentro de la casa familiar?