De enterrar a Boran a ser la futura mujer de Cihan: el calvario de Alya en los primeros capítulos de En tierra lejana

La joven se ha visto atrapada en un callejón sin salida: o acepta un matrimonio forzado con su cuñado o pierde a su hijo para siempre. Repasamos todo lo que está pasando en la mansión Albora.

Nada más llegar, Alya descubrió que en esa mansión nadie olvida ni perdona. Su suegra la recibió con desprecio, acusándola de ser una "insolente" que solo busca la herencia. Pero lo peor estaba por llegar: ha descubierto que su marido, Boran, huyó de allí tras matar a Suleiman Baybars para vengar a su propio padre. Ese secreto ha desatado una guerra de sangre que ahora la salpica a ella y, lo que es más grave, a su hijo pequeño.

La matriarca de los Albora no se ha andado con chiquitas. Para evitar que se lleve al niño de vuelta a Canadá, Sadakat ha dado una orden que lo cambia todo: Alya debe casarse con su cuñado Cihan.

Según las leyes de la familia, "una viuda no puede vivir entre hombres" y ese matrimonio forzado es la única forma de que ella pueda quedarse al lado de su hijo. Es un chantaje en toda regla: o acepta ser la mujer de Cihan o perderá al niño para siempre.

Alya se siente en un callejón sin salida. Aunque ha intentado pedir ayuda, Sadakat la tiene amenazada con denunciarla por disparar a Cihan si se le ocurre hablar con la policía.

Entre amores prohibidos, como el de Nare y Sahin, y traiciones familiares, Alya tiene que decidir si acepta ese matrimonio sin amor o si encuentra una forma de huir de este infierno antes de que la violencia de los Albora termine por destruirla del todo.

Un grave accidente ha estado a punto de terminar en tragedia para la familia Albora. Un camión de la empresa ha volcado con un trabajador atrapado en su interior y, ante el riesgo inminente de explosión, Cihan no ha dudado en lanzarse al rescate mientras su madre gritaba desesperada.

