Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Un cuidador traiciona a una familia y les hurta 30.000 euros
Un hombre contratado para cuidar a una mujer con esclerosis múltiple aprovechó la confianza de la familia, se marchó y sustrajo joyas y dinero por valor de 30.000 euros tras siete meses de trabajo.
Después de medio año de atención y haber sido tratado “como a un hijo”, el cuidador desapareció y la familia descubrió la falta de joyas y ahorros valorados en 30.000 euros.
La denuncia y la posterior trampa tendida por el dueño de casa acabaron con la detención del presunto ladrón, aunque los bienes no pudieron recuperarse.