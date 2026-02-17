Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 500 de Sueños de libertad; 17 de febrero: Tasio y Carmen se instalan en casa de los De la Reina

La feliz pareja vive sus primeros momentos en la casa de los De la Reina en la que se están adaptando a su nueva acogida.

Resumen del último capítulo de Sueños de libertad: Tasio y Carmen se instalan en casa de los De la Reina

Publicidad

Tasio y Carmen comienzan una nueva vida junto a la familia de él. El nuevo hogar de la pareja les ha acogido de una manera espléndida, pero a Carmen todavía le cuesta adaptarse a su nueva situación.

Por otro lado, Luz insiste a Miguel en que le tome el relevo en la clínica. La médico quiere dejar cerrado su sustitución y ha pensado en Miguel tras su buen hacer con Juanito. A pesar de la insistencia de Luz, Miguel se niega en rotundo.

En la fábrica, Pablo Salazar insiste en encontrar un sustituto de Luis dentro de su equipo, para no tener que gastar más dinero en un nuevo contrato. El perfumista se despide de su familia y deja todo atrás para comenzar una nueva aventura en Barcelona.

Mabel le ha contado a su madre su nuevo empleo como camarera en la cantina. A pesar de que era una de las exigencias de sus padres, Nieves no se fía de la capacidad de su hija para realizar este trabajo.

Andrés no cesa en su intento de reconquistar a Begoña, a quien su situación le impide guiarse por sus deseos.

Por último, Valentina se abre con sus compañeras de dormitorio. La nueva dependienta cuenta a Claudia y Carmen el porqué de su actitud y ellas le muestran todo su apoyo y confianza.

No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se despide para siempre de Andrés con un último beso

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se despide para siempre de Andrés con un último beso

Resumen del último capítulo de Sueños de libertad: Tasio y Carmen se instalan en casa de los De la Reina

Capítulo 500 de Sueños de libertad; 17 de febrero: Tasio y Carmen se instalan en casa de los De la Reina

Begoña

Andrés no quiere renunciar a Begoña y le propone ser amantes: “¿Por qué negarte al amor?”

Marloe
Capítulo 500

¡Pasión en la fábrica! Marta sorprende a Cloe por su cumpleaños y sube la temperatura en el despacho

Valentina
Capítulo 500

Valentina, desconsolada, le confiesa a Claudia y a Carmen su secreto: “Mi exnovio me forzó”

Luis
Capítulo 500

Luis se despide de su familia antes comenzar su nueva vida en Barcelona: “¡Hasta pronto!”

El joven Merino dice adiós a su madre, su tío y sus primos protagonizado un emotivo momento.

Miguel
Capítulo 500

Luz le propone a Miguel Salazar que sea él su sustituto como médico oficial en el dispensario, ¿aceptará?

Luz quiere que sea el hijo de Pablo Salazar el que se quede con las riendas del dispensario, pero parece que él se niega.

¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida

¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida

Así comenzo su andadura en El tiempo entre costuras

Descubre las primeras imágenes de Sira, la nueva serie para el Prime Time de Antena 3, con Adriana Ugarte como protagonista

"¿Me estás tirando los tejos?": Seren pone a prueba a Uras esta noche en Renacer

"¿Me estás tirando los tejos?": Seren pone a prueba a Uras esta noche en Renacer

Publicidad