Capítulo 500 de Sueños de libertad; 17 de febrero: Tasio y Carmen se instalan en casa de los De la Reina

Tasio y Carmen comienzan una nueva vida junto a la familia de él. El nuevo hogar de la pareja les ha acogido de una manera espléndida, pero a Carmen todavía le cuesta adaptarse a su nueva situación.

Por otro lado, Luz insiste a Miguel en que le tome el relevo en la clínica. La médico quiere dejar cerrado su sustitución y ha pensado en Miguel tras su buen hacer con Juanito. A pesar de la insistencia de Luz, Miguel se niega en rotundo.

En la fábrica, Pablo Salazar insiste en encontrar un sustituto de Luis dentro de su equipo, para no tener que gastar más dinero en un nuevo contrato. El perfumista se despide de su familia y deja todo atrás para comenzar una nueva aventura en Barcelona.

Mabel le ha contado a su madre su nuevo empleo como camarera en la cantina. A pesar de que era una de las exigencias de sus padres, Nieves no se fía de la capacidad de su hija para realizar este trabajo.

Andrés no cesa en su intento de reconquistar a Begoña, a quien su situación le impide guiarse por sus deseos.

Por último, Valentina se abre con sus compañeras de dormitorio. La nueva dependienta cuenta a Claudia y Carmen el porqué de su actitud y ellas le muestran todo su apoyo y confianza.

