Sadakat fuerza a Alya a una boda con Cihan para conservar la custodia de su hijo

La matriarca Sadakat expulsa a Alya con la amenaza de arrebatarle a su hijo si no se casa con Cihan, bajo la excusa de las estrictas costumbres sociales. La protagonista se enfrenta a una decisión imposible para permanecer junto a su pequeño.

El pretendido matrimonio por conveniencia podría alterar radicalmente las relaciones en la familia Albora de En tierra lejana. Las expectativas de Cihan y Alya están ahora en crisis, entre aceptar este trato o buscar otra salida.