EN TIERRA LEJANA
Sadakat fuerza a Alya a una boda con Cihan para conservar la custodia de su hijo
Sadakat impone un matrimonio sin amor entre Alya y Cihan para que ella no pierda a su hijo, desatando tensión y conflicto entre los personajes.
La matriarca Sadakat expulsa a Alya con la amenaza de arrebatarle a su hijo si no se casa con Cihan, bajo la excusa de las estrictas costumbres sociales. La protagonista se enfrenta a una decisión imposible para permanecer junto a su pequeño.
El pretendido matrimonio por conveniencia podría alterar radicalmente las relaciones en la familia Albora de En tierra lejana. Las expectativas de Cihan y Alya están ahora en crisis, entre aceptar este trato o buscar otra salida.