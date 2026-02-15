Antena3
Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz llegará para poner la vida de Gabriel patas arriba

La mujer del pasado de Gabriel llegará a Toledo... ¡con intenciones de revolucionarle su nueva vida!

La próxima semana en Sueños de libertad veremos como...

Carmen aceptará la propuesta de Tasiode irse a vivir a casa de la Reina... ¡pero a regañadientes! La joven no estará segura de su decisión, pero como es importante para Tasio estar cerca de su familia, aceptará.

Carmen y Tasio en el capítulo 499 de Sueños de libertad
Carmen y Tasio en el capítulo 499 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Begoña y Gabriel regresarán a casa con sus hijos a petición del abogado... No quería estar más en casa de la Reina. Él seguirá intentando acercarse a Begoña, ¿lo conseguirá?

Andrés le volverá a proponer a Begoña ser amantes, ahora que se ha ido María... ¡Ella es el amor de su vida! ¿Qué dirá Begoña? ¿Aceptará mantener una relación con él?

Begoña en el capítulo 502 de Sueños de libertad
Begoña en el capítulo 502 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Luz ha aceptado la propuesta de su marido de marcharse a Barcelona, y ahora tiene que dejarlo todo listo para poder irse. Sin embargo, Luis debe marcharse cuanto antes y así se lo contará a Digna... ¡que se quedará muy apenada!

La doctora propondrá que Miguel sea su sustituto en el dispensario... ¿aceptará?

El pequeño de los Merino se despedirá de su familia, amigos y de la colonia, abandona Toledo para emprender una nueva aventura... Luz se quedará, aunque tratará de reunirse pronto con él.

Luz y Luis en el capítulo 500 de Sueños de libertad
Luz y Luis en el capítulo 500 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por su parte, las cosas se pondrán complicadas para Gabriel. En la lectura del testamento de su difunta madre, Delia, se encontrará con Beatriz... ¡Su mujer en México a la que abandonó! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué explicaciones le va a dar? ¿Cómo reaccionará Beatriz cuando se entere de que él tiene otra vida?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad.

