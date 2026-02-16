Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña volverá a cerrarle la puerta a Andrés

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Andrés acude al despacho de su primo para ver las posibles opciones para sustituir la vacante que ha dejado Luis, lo que acaba en otra pelea entre ambos. Con este enésimo enfrentamiento la tensión está por las nubes entre ellos.

Además, Pablo también considera las opciones que hay para suplir a Luis. A pesar de la continua negativa de Gabriel a invertir dinero en otro sueldo, Salazar tiene una idea que puede convencer al director… ¿cuál será?

Luz propondrá a Miguel ser el nuevo médico de la colonia cuando ella se marche a Barcelona. Un puesto fundamental que le costó mucho esfuerzo obtener, ¿aceptará Miguel la proposición de Luz?

Dentro de la casa familiar, los recién llegados, Carmen y Tasio, causarán revuelo entre el servicio... ¿Cómo se llevarán con Manuela y Paula?

Valentina se estremecerá ante la historia que le cuentan sus compañeras de habitación sobre lo que le pasó a Fina con Santiago. Un hecho bastante similar a lo que está viviendo ella y que le hace desconfiar de... ¡todo!

Begoña volverá a rechazar a Andrés e intentará alejarle de su vida. Pese a las intenciones de Begoña de no repetir errores, él cree que se merecen una oportunidad. ¿Dará Andrés su brazo a torcer y se olvidará de ella?

