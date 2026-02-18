La boda de Suna y Abidin salta por los aires: Kazim irrumpe y rompe la celebración

La familia Sanli está de celebración por la boda de Suna y Abidin. La familia y los seres queridos bailan en la calle. La música resuena en todas partes, aportando un ambiente festivo y casi nada podía romper.

Porque lo único que podía hacer que la celebración se rompiese, sucedió: Kazim aparece en la boda, por sorpresa, sin que nadie esperase su presencia. El hombre recibió el chivatazo de Aysel, tal vez con la esperanza de que Kazim estallase la boda de su hija en todos los sentidos.

Kazim se prepara rápido y aparece en plena calle, dejando a toda su familia helada. La tensión es insuperable, y el primero en salir al paso es Sinan, quien le da la bienvenida pidiéndole calma. “¿No ves lo feliz que es? Dios la bendiga”, le dice Sinan, mientras Kazim mira a Suna con los ojos inyectados en sangre.

Parece que Kazim va a torpedear la boda, pero el patriarca de los Sanli se acerca a Abidin para darle la enhorabuena: “Felicidades, yerno”, le dice, con un apretón de manos firme pero lleno de tensión. ¿Qué es lo que tramará Kazim? ¿Aprobará de verdad la boda de Suna con Abidin?