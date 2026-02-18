Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Una nueva vida

La boda de Suna y Abidin salta por los aires: Kazim irrumpe y rompe la celebración

Cuando todos estaban bailando y celebrando en la calle, Kazim aparece para dinamitar la boda de su hija.

La boda de Suna y Abidin salta por los aires: Kazim irrumpe y rompe la celebración

Publicidad

Julián López
Publicado:

La familia Sanli está de celebración por la boda de Suna y Abidin. La familia y los seres queridos bailan en la calle. La música resuena en todas partes, aportando un ambiente festivo y casi nada podía romper.

Porque lo único que podía hacer que la celebración se rompiese, sucedió: Kazim aparece en la boda, por sorpresa, sin que nadie esperase su presencia. El hombre recibió el chivatazo de Aysel, tal vez con la esperanza de que Kazim estallase la boda de su hija en todos los sentidos.

Kazim se prepara rápido y aparece en plena calle, dejando a toda su familia helada. La tensión es insuperable, y el primero en salir al paso es Sinan, quien le da la bienvenida pidiéndole calma. “¿No ves lo feliz que es? Dios la bendiga”, le dice Sinan, mientras Kazim mira a Suna con los ojos inyectados en sangre.

Parece que Kazim va a torpedear la boda, pero el patriarca de los Sanli se acerca a Abidin para darle la enhorabuena: “Felicidades, yerno”, le dice, con un apretón de manos firme pero lleno de tensión. ¿Qué es lo que tramará Kazim? ¿Aprobará de verdad la boda de Suna con Abidin?

Ferit

“Muérete si quieres”: el golpe de realidad de Suna que destrozó a Ferit y lo obligó a renunciar a Seyran

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Megan Montaner en Entre Tierras

Megan Montaner vuelve a ser María en Entre Tierras 2: "Ha cambiado en un aspecto de madurez"

Resumen

De enterrar a Boran a ser la futura mujer de Cihan: el calvario de Alya en los primeros capítulos de En tierra lejana

500 capítulos después: los actores de Sueños de libertad recuerdan la escena que nunca olvidarán

500 capítulos después: los actores de Sueños de libertad recuerdan la escena que nunca olvidarán

La boda de Suna y Abidin salta por los aires: Kazim irrumpe y rompe la celebración
Una nueva vida

La boda de Suna y Abidin salta por los aires: Kazim irrumpe y rompe la celebración

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió
Audiencias martes

En tierra lejana, líder por tercera noche consecutiva

“Eres valiosa”: el mensaje de Bahar para todas las mujeres que se han olvidado de sí mismas
Renacer

“Eres valiosa”: el mensaje de Bahar para todas las mujeres que se han olvidado de sí mismas

Bahar nos ha regalado una de sus reflexiones más sinceras y emocionantes. Después de mucho tiempo viviendo para los demás, se ha mirado al espejo para recordarse quién es y qué es lo que de verdad importa en esta vida.

Cihan, al borde de la muerte: el rescate que casi le cuesta la vida frente a los ojos de su madre
En tierra lejana

Cihan, al borde de la muerte: el rescate que casi le cuesta la vida frente a los ojos de su madre

Un grave accidente ha estado a punto de terminar en tragedia para la familia Albora. Un camión de la empresa ha volcado con un trabajador atrapado en su interior y, ante el riesgo inminente de explosión, Cihan no ha dudado en lanzarse al rescate mientras su madre gritaba desesperada.

Çagla anima a Bahar a luchar por Evren: "Quiero que seas feliz"

Çagla anima a Bahar a luchar por Evren: "Quiero que seas feliz"

Çagla anima a Bahar a luchar por Evren: "Quiero que seas feliz"

Umay, muy ilusionada con marcharse a estudiar a Italia… ¿se atreverá a contárselo a Bahar?

"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente

"Quizás nunca llegó a irse": Bahar le cuenta a Rengin que ha visto a Evren en la foto de una paciente

Publicidad