Victoria Federica, pillada con Gonzalo Lorenzo cenando en Toledo: "Quizás haya algo más que una amistad"

Victoria Federica es sin duda una de las mujeres del momento y la soltera de oro de nuestro país.

Desde que terminó su relación con Jorge Bárcenas a mediados de 2022, Victoria Federica no ha vuelto a tener pareja oficial, lo que no significa que no se le haya relacionado con otros hombres.

Hace solo unos meses compartía corridas y viajes a Perú con el famoso Andrés Roca Rey y hace solo unas semanas apoyaba como nunca al motorista Albert Arenas.

Además, hace solo unos días se dejaba ver de cena íntima con el modelo Álex Recort.

Victoria Federica está jugando al despiste y ni confirma ni desmiente ni siquiera en sus redes sociales, donde comparte fotos en eventos sola, pero da a entender que está acompañada. A pesar del juego, los que mejor la conocen dejan claro que está soltera y sin compromiso.

Isabel González ha contado en exclusiva que el 1 de diciembre Victoria Federica fue vista en un restaurante de Toledo con tres personas, una de ellas Gonzalo Lorenzo, hermano del diestro Álvaro Lorenzo.

Este chico fue novio de la influencer en 2017, por lo que podría ser que estuviera recuperando un amor antiguo. "Quizás haya algo más que una amistad", ha asegurado la periodista, que ha añadido que ponía la cabeza en su hombro.

Además, a Victoria Federica se la ha visto mucho por Toledo últimamente. ¿Será este su nueva pareja?