Consuelo deja toda su herencia a su perro: "Mi hijo es muy amante de los animales y por suerte no lo necesita"

Cuando uno se va, muchas veces los animales domésticos se quedan huérfanos. Por eso, hay quien incluye a sus mascotas en su testamento, para que sus herederos se encarguen de ellos cuando no estén.

Consuelo tiene 71 años y desde hace 12, su perraMulán se ha convertido en su compañera de vida. Por eso, ha decidido que toda su herencia vaya para ella y sus cuidados. Algo que ha tenido que hacer a través de una protectora.

En una modificación del testamento, ha nombrado a la protectora heredera universal, beneficiaria de su dinero y sus propiedades. En caso de que Mulán fallezca y la herencia no se haya consumido, el resto se destinará a la Fundación para poder seguir ayudando a otros perros.

Esta decisión ha llamado la atención de muchas personas, que no entienden cómo Consuelo se lo deja todo a su perro y no a su hijo. Sin embargo, ella tiene claro que su hijo podrá valerse por sí solo en caso de que ella no esté y no quiere cargarle con el peso del cuidado de Mulán.

"Él lleva una vida que no le permite estar todo el tiempo en casa, no le quiero dejar ese cargo", asegura Consuelo, "ha sido consensuado y él es un amante de los animales también".

Consuelo asegura que, cuando se lo dijo al notario, este le dijo que es una decisión cada vez más habitual. Algo que evidencia que los animales se convierten en familia. ¡Dale al play para escucharla!