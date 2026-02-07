Nuevas pistas sobre el secuestro de la madre de Savannah Guthrie tras cumplirse el primer plazo de rescate

Las autoridades del condado de Pima (Arizona) y el FBI siguen investigando la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la presentadora de Today Savannah Guthrie, reportada como desaparecida desde el 31 de enero de 2026.

El caso ya ha sido calificado como un posible secuestro, y se han hallado indicios forenses que alimentan esa hipótesis: restos de sangre en su domicilio y una nota de rescate.

Los familiares de Nancy, incluida Savannah Guthrie, han hecho llamamientos públicos a los posibles captores para que se comuniquen y proporcionen pruebas de vida.

Aunque no se ha identificado a ningún sospechoso, y la investigación continúa sin pistas claras sobre el paradero de Nancy, aunque en las últimas horas se ha comentado que el caso podría dar un giro.

Seis días después de la desaparición de la madre de la popular presentadora de televisión, un análisis de la nota de rescate "muy detallada" ha revelado una pista crucial.

Cartel de desaparecida de Nancy Guthrie | Reuters

El fundador de TMZ, Harvey Levin, apareció en CNN después de que pasara la primera fecha límite mencionada en la supuesta nota de rescate. Levin señaló que "hay un radio alrededor de Tucson, Arizona, que ellos revelan en esta carta de demanda", que su equipo recibió por correo electrónico.

"Hay razones reales, basándome en lo que está escrito ahí, por las que creo que esta persona se encuentra en el radio de Tucson", insistió sobre la nota, que exigía una gran cantidad en dólares y bitcoin en una "fecha límite". "Hasta donde sabemos, es imposible rastrear el origen de este correo electrónico", añadió, sin embargo.

"Dice específicamente que no habrá más comunicación, ni negociación", continuó, señalando que el mensaje insistía en que "la policía no sería de ayuda". Levin especuló que el escritor "hablaba en serio" y lo calificó de "muy específico, bien organizado y con múltiples capas".

A ello se le unen las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, que ha afirmado a los medios que los investigadores están muy cerca de resolver el caso del secuestro, según ha recogido Page Six.

"Podría ser definitivo", respondió Trump ante la pregunta de un periodista sobre si alguien había sido identificado como sospechoso. "Han ocurrido muchas cosas en las últimas horas. Han ocurrido muchas cosas con respecto a esta horrible situación", concluyó.

Mientras, el tiempo corre, la nota también especificaba una segunda fecha límite para el próximo lunes, aunque no sen han especificado cuáles eran las demandas.

La gravedad del caso ha puesto bajo los focos a una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense. De hecho, la presentadora iba a cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde iba a participar como enviada especial de la NBC.