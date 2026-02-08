Mariaje y Gaizka, sin final feliz: madre e hijo se van de vacío por un matiz en la última pregunta

A Mariaje y Gaizka les quedaban 25.000 euros y la pregunta de la ronda final era la siguiente: “¿Qué prenda protege más de la radiación solar?”. Ambos se han acordado de las tradicionales casas blancas del sur, pintadas de este color para combatir los días calurosos, y han apostado todo el dinero a la opción de “camiseta de color claro”. No había vuelta atrás: era todo o nada.

Parecían tenerlo muy claro y así madre e hijo han esperado a que se agotara el tiempo. Manel Fuentes ha preguntado al hermano y a la novia de Gaizka, que estaban en la grada, y ambos estaban convencidos de que la pareja había elegido la opción correcta.

Mariaje y Gaizka esperaban abrazados a que se abriera una de las dos trampillas y… ¡sorpresa! La opción correcta era la de “camiseta de color oscuro”. Y así Manel, abrazándoles fuerte, ha explicado que en realidad la tela de color oscuro, debido al tinte, absorbe más la radiación solar. ¡Revive este momentazo en el vídeo!