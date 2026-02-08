Seyran se enamora de nuevo y su historia da un giro inesperado: esta noche, salto temporal en Una nueva vida

Seyran parece distinta. Se la ve más tranquila y también más segura. Mientras se da un baño en el mar, habla con el corazón sobre cómo ha cambiado su vida: “Cuando te enfrentas a la muerte, cambias. Lo que creías imposible, de repente se vuelve posible”. Es un mensaje a su historia con Ferit, su gran amor, ese por el que estuvo dispuesta a todo.

“Lo que pensabas que era amor, quizá era otra cosa. Y lo que jurabas que no podrías superar… termina quedando atrás”, reflexiona. Parece que se ha convencido a sí misma de que ya no se asfixia. En este nuevo presente, Sinan la mira y le pregunta: “¿Quieres que te deje aquí, sirena?”. Ella no quiere soltar su mano y se lo deja claro: “No puedes dejarme. Yo tampoco puedo”.

Pero, ¿ha olvidado de verdad a Ferit tras haber luchado tanto por estar juntos, o Sinan es solo el refugio que ha buscado para no volver a sufrir? Esta noche, Una nueva vida, a las 22:00 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.