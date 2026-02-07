El príncipe Haakon, tras las polémicas de Mette-Marit con Epstein y Marius Borg: "Lo importante es cuidar del rebaño"

La familia real noruega atraviesa una de las mayores crisis de los últimos años, con varios frentes abiertos que afectan directamente a la princesa heredera Mette-Marit y que han intensificado el debate público sobre el futuro de la institución.

A sus problemas de salud se le ha sumado la polémica internacional por su relación pasada con Jeffrey Epstein. La amistad de ambos ya se conocía, pero ahora ha salido a la luz en documentos filtrados que su nombre aparece miles de veces, confirmando un vínculo mucho más estrecho y prolongado de lo que se creía.

Mette-Marit, a la izquierda; Epstein, a la derecha | EFE

Por ello, la indignación ha recorrido la opinión pública y en la clase política en el país escandinavo. Un hecho al que la Casa Real ha reaccionando cancelando parte de su agenda y cerrando sus redes sociales, mientras que ella ha pedido disculpas.

En paralelo, su hijo Marius Borg está sumido en un juicio contra él en Oslo tras ser acusado de 38 delitos, entre ellos violaciones a exparejas, agresiones y relación con las drogas.

Marius Borg | Gtres

La coincidencia de ambos escándalos ha golpeado la imagen de la monarquía y en este panorama se ha pronunciado el príncipe Haakon.

El marido de Mette-Marit ha cerrado filas alrededor de su familia, señalando que "para mí, lo más importante estos últimos días ha sido cuidar del rebaño".

Haakon y Mette-Marit de Noruega en el funeral del papa Francisco | Gtres

"Apoyamos a Marius en su situación. También cuidamos de los demás niños, que también necesitan atención, y tengo que asegurarme de cuidar de la princesa heredera Mette-Marit. Y, por suerte, ella también me cuida a mí", ha dicho a los medios, según ha recogido Reuters.

"Ella (la princesa Mette-Marit) comprende que muchos desean saber de ella. Lo considera completamente natural. Le gustaría contarlo, pero ahora no puede. Y también le digo que no se le permite. Necesita tiempo para recomponerse y luego quisiera hablar más sobre el asunto, y esperamos que la gente comprenda que necesita un poco de tiempo", ha asegurado.