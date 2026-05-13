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Triana, condenada por el crimen de Isabel Carrasco, afirma ser víctima de una "injusticia"

Doce años después del crimen de Isabel Carrasco, conocemos más detalles de su asesinato gracias a la entrevista de Susana Martín a dos de las condenadas: Montserrat González y su hija Triana.

Isabel Carrasco

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Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, fallecía asesinada a tiros el 12 de mayo de 2014. Un terrible crimen que marcó la historia de nuestro país y por el que se condenó a tres mujeres: Montserrat González como autora materia y su hija Triana y la amiga de esta, Raquel Gago, como cómplices y encubridoras.

Isabel Carrasco

Doce años después del asesinato, conocemos la versión de las asesinas gracias Susana Martín. La periodista ha entrevistado a Montserrat y a Triana desde la cárcel, que no solo afirman no arrepentirse, sino que además se presentan en cierta manera como víctimas.

"Lo peor es la injusticia", afirma Triana, "el querer tapar la injusticia, cómo están poniendo a mi mamá...". Triana describe a su madre como un "cacho de pan" y se muestra en desacuerdo con la condena que han recibido.

Además, Triana advierte que la condena les ha afectado a su imagen pública. "Nos han querido dar una imagen que no se corresponde con la realidad", señala. ¡Puedes escuchar los audios al completo en el vídeo de arriba!

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