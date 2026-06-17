Debate
Madre en contra de los regalos a los profesores: "Ya no es algo simbólico, hablamos de un spa para ella y para el marido"
Llega junio y, con él, la gran pregunta de muchos padres: ¿deberían hacerle un regalo a los profesores de sus hijos?
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Se acerca el final del curso en muchos colegios y, con él, los grupos de padres se revolucionan. Algunos proponen hacerle un regalo a los profesores de sus hijos y, otros, se muestran totalmente en contra.
Mariola es una de las madres que se posicionan en contra de los regalos para los profesores. En su caso, se siente "obligada" a participar en regalos que ya no son detalles, sino cada vez mayores lujos.
"Ya no es algo simbólico, hablamos de un spa para ella y para el marido, de menús degustación, de experiencias de viaje...", afirma Mariola. Ella tiene tres hijos en edad escolar y advierte que para algunas familias puede suponer un gran gasto: "Yo pienso que están en su labor, que si nos ponemos así, al cirujano que acaba de salvarle la vida a tu hijo... ¿a ese qué le regalamos?", pregunta.
El debate está abierto y los padres no se ponen de acuerdo. Y tú, ¿crees que los padres deben hacerle un regalo a los profesores de sus hijos? ¡Cuéntanoslo!
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