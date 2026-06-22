La historia de la familia que rescató al niño de tres años arrojado a un foso de cocodrilos

Tracey Johnson, la mujer de 55 años que es la dueña del zoológico en el que lanzaron a un niño de tres años a un foso de cocodrilos, saltó junto a su marido y su hijo, que eran cuidadores de animales.

El niño de solamente tres años, acabó en el foso después de que, supuestamente, un desconocido lo arrojase desde una altura un poco más de 4 metros hacia los cocodrilos delante de toda su familia.

Rescate heroico

Tras ser atacado por uno de los cocodrilos, el menor sufrió fracturas en un brazo y la pelvis. Inmediatamente tras ver lo ocurrido, Tracey Johnson, propietaria del zoológico familiar, entró a la fosa para rescatarlo.

Junto a su marido y su hijo, consiguieron rescatar al niño que fue atacado por al menos, un cocodrilo. La pareja cuenta con una larga trayectoria en el manejo de animales, habiendo trabajado incluso con grandes cocodrilos de hasta 180 kilos.

Detenido un hombre de 30 años

Un hombre de 30 años, procedente de Norfolk, fue arrestado el jueves por ser sospechoso por intento de asesinato.

Informa el diario The Sun que el sospechoso tiene dificultades auditivas y cuenta con dos cuidadores que, según un testigo, estaban "usando sus teléfonos" cuando supuestamente atacó al niño.

El hombre quedó en libertad bajo fianza hasta el 18 de septiembre tras ser evaluado y considerado no apto para ser interrogado.

Una mujer que estaba presente, relata al medio citado que "tenía dos cuidadores y no le prestaban mucha atención". "Sus cuidadores estaban diez metros detrás, hablaban entre ellos y por teléfono".

El cocodrilo que atacó al niño se conoce por ser un cocodrilo del Nilo, conocido por tener la mordedura más fuerte de todos los animales.

Informe del niño

La policía de Cambridgeshire, informa que el niño se encuentra en estado crítico pero estable. "Nuestros pensamientos siguen con el niño, y su familia y los agentes especializados continúan brindándoles apoyo durante este difícil momento", respondía la inspectora McCann.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del suceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.