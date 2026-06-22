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Muere la influencer Carly Douglas de un cáncer de estómago: "Estamos destrozados"

La creadora de contenido era madre de tres hijos y muy activa en redes sociales. "Estamos destrozados", anuncia su familia en un comunicado

Muere la influencer Carly Douglas tras un cáncer de estómago

Muere la influencer Carly Douglas tras un cáncer de estómago Instagram:@carlyfdouglas

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Manuel Pinardo
Publicado:

Las redes sociales y los fans de la influencer Carly Douglas, se tiñen de luto tras conocerse la inesperada muerte de la estadounidense a los 36 años. La creadora de contenido, referente de vida saludable, deporte y organización del hogar, ha fallecido solo tres meses después de compartir que le habían diagnosticado de cáncer de estómago.

Era madre de tres hijos, su propia familia ha anunciado su muerte que tuvo lugar el pasado 13 de junio de 2026 en redes sociales. "Carly Faye Douglas alcanzó la gloria plena en su lugar de descanso eterno", contaba el comunicado en su cuenta de Instagram.

Tenía la sensación de que iba a superar el cáncer

Según el comunicado, Carly Douglas había confesado en varias ocasiones que tenía una "abrumadora sensación" de que iba a superar la enfermedad y que lo haría por el "bien de su marido y de sus tres hijos".

"Carly luchó contra el cáncer con coraje y determinación, siempre llena de esperanza y guiando a cualquier persona que quisiera escucharla hacia Dios. Ella era la alegría personificada, un rayo de sol puro. Parecía como si su sonrisa estuviera cosida de forma permanente a su rostro y su risa estuviera constantemente a punto de brotar de su interior", continúa el texto.

"Carly cuidaba a sus hijos y saboreaba cada momento con ellos, empapándose hasta la última gota de sus risitas y abrazos hasta el final", le dedican.

La familia destrozada

Tras el anuncio de su marcha, la familia reconoce "estar destrozada" : "Estamos destrozados aquí, sin ella. El vacío que Carly ha dejado en las vidas de su familia y amigos nunca se llenará, pro no lloramos su pérdida sin esperanza. Sabemos que ella está íntegra, completa y es la versión más alegre y radiante de sí misma. Más que nada, Carly querría que todos los que lean esto busquen a Dios y la paz eterna que ella ahora tiene. Carly Faye Douglas está en casa", finaliza el comunicado.

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