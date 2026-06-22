“¡Las divas no lloran!”: los talents de La Voz Kids consuelan a una emocionadísima Melody

El equipo de Los Chiquitines, de Luis Fonsi, salió al escenario de La Gran Batalla y demostró que la edad no es más que un número. Y es que los niños, de entre 7 y 10 años, arrasaron con su versión de ‘Tightrope’ para dejar sin palabras a los allí presentes, asesores incluidos.

Ahora bien, si hay alguien que se mostró visiblemente más emocionada que los demás tras esta interpretación, esa fue Melody. La cantante, que sabe bien el significado de ser una joven estrella, no pudo contener las lágrimas en cuanto el cuartero terminó su actuación.

“¡No me llores, que me lloro yo!”, soltó Lola López a la asesora, despertando así las carcajadas de todos: “¡Que las divas no lloran, que tú eres muy fuerte!”. Mia no tardó en unirse para complementar a su compañera: “Las divas son valientes y poderosas”. Mientras, Dani y Enzo se animaron a corear el nombre de Melody, despertando la euforia del público en el proceso.

Una vez recompuesta, la sevillana se explicó: “Me emociono porque una vez más la música me demuestra el poder que tiene”. ¡Dale play al vídeo de arriba y descubre su reacción al completo!

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