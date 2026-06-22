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LA VOZ KIDS
Sara, Miranda, Hattie y Valentina brillan en La Gran Batalla de La Voz Kids
Las cuatro talents del equipo de Edurne brillaron en La Gran Batalla con una actuación cargada de sensibilidad, armonía y emoción que cautivó a coaches y espectadores.
Sobre el escenario, Sara, Miranda, Hattie y Valentina demostraron una gran compenetración en una actuación que destacó por la fuerza de sus voces y la conexión que transmitieron durante toda la interpretación. La puesta en escena permitió que cada una mostrara su personalidad sin perder la unidad del grupo.
La actuación provocó elogios entre los coaches y confirmó el alto nivel de las concursantes. La emoción estuvo presente de principio a fin en una batalla que dejó algunos de los comentarios más positivos de la noche y reforzó el talento del equipo de Edurne.