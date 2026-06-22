La inesperada invitación de Chenoa a Naiara tras su visita a Tu cara me suena

Naiara actuó en el escenario de Tu cara me suena caracterizada como Rocío Jurado para interpretar Déjala correr. Antes de su actuación, vivió un cariñoso encuentro con Chenoa, que se acercó para abrazarla y expresarle públicamente el afecto que siente por ella.

Durante ese reencuentro, la miembro del jurado le trasladó su deseo de contar con ella en una futura edición del programa. Además, Lolita elogió su actuación y destacó la emoción que le transmitió su homenaje a Rocío Jurado.

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