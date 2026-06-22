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Esta noche en En tierra lejana: Sadakat intenta echar a Alya de la mansión tras descubrir quién es su madre

Alya se queda sin palabras cuando su madre biológica aparece delante de toda la familia. La situación se descontrola en cuestión de minutos y Sadakat acaba señalándola como la gran culpable del escándalo.

Sadakat intenta echar a Alya de la mansión tras descubrir quién es su madre

Esta noche en En tierra lejana: Sadakat intenta echar a Alya de la mansión tras descubrir quién es su madre

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La llegada de Fikriye provoca un terremoto en la mansión. Alya se queda completamente paralizada al verla aparecer delante de toda la familia y no es capaz ni de reaccionar cuando Cihan le pregunta quién es.

Todo se vuelve más incómodo cuando esa mujer decide presentarse delante de todos: "Soy la madre de Alya, la biológica". Mientras Kaya insiste en que tiene que estar mintiendo, Alya apenas puede articular palabra y solo encuentra fuerzas para pedirle una cosa: "Largo de aquí".

Lejos de marcharse avergonzada, Fikriye empieza a provocar a todos. Incluso se atreve a burlarse de Sadakat delante de toda la familia. La matriarca pierde los nervios y estalla contra ella: "Vuelve a la alcantarilla de la que vienes".

Pero el golpe más duro llega cuando Sadakat decide cargar también contra Alya. Convencida de que madre e hija son iguales, exige que ambas abandonen la mansión inmediatamente. "Esta mujer se va ahora de mi casa y tú igual", le suelta delante de todos.

Mientras Cihan intenta evitar que la situación termine fuera de control, Alya rompe por fin su silencio y deja clara una cosa sobre la mujer que acaba de aparecer en su vida: "Que me dieras a luz no te convierte en mi madre".

¿Conseguirá Cihan parar esta guerra que acaba de estallar dentro de su casa? ¿Y qué secretos trae consigo Fikriye ahora que ha reaparecido en la vida de Alya?

Esta noche, a las 23 horas, En tierra lejana en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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