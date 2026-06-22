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Mejores momentos | 22 de junio

“Es un panel magnífico”: Jorge Fernández, entusiasmado antes del error inesperado de Jose

El concursante confunde “mejoradas” por “decoradas” y pierde el panel de la letra oculta.

“Es un panel magnífico”: Jorge Fernández, entusiasmado antes del error inesperado de Jose

“Es un panel magnífico”: Jorge Fernández, entusiasmado antes del error inesperado de Jose

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Marta Jorge
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Jose ha podido llevarse 725 euros y el supercomodín en el panel de la letra oculta de este programa de La ruleta de la suerte. Incluso el presentador ha comentado entusiasmado que se trataba de un muy buen panel.

En el momento de resolverlo, los nervios le han jugado una mala pasada y se ha confundido de palabra. Él mismo se ha corregido enseguida al darse cuenta del error.

El público le ha animado a utilizar el comodín y Jose se ha hecho ilusiones pensando que podía usarlo. Sin embargo, Jorge Fernández ha explicado que no podía hacerlo al no haber resuelto el panel, quedando el concursante algo decepcionado. ¡Puedes revivir este momento en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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