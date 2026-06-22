¿Cómo lo ha ocultado? La enorme barriguita de Anne Hathaway en bikini en sus vacaciones tras sorprender con su tercer embarazo a los 43 años

La oscarizada actriz, Anne Hathaway, ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta al confirmar la feliz noticia de que se convertirá en madre de familia numerosa junto a su marido, Adam Shulman.

Lo más impactante del anuncio ha sido descubrir lo sumamente avanzado que está su estado de gestación, un secreto que ha conseguido mantener guardado con absoluta maestría, ya que durante la reciente e intensa gira de promoción de la esperadísima secuela El diablo viste de Prada 2 no era perceptible.

Tras esquivar los focos oficiales, la intérprete ha decidido gritarlo a los cuatro vientos publicando un revelador vídeo en Instagram bajo el título: "Baby, I’m yours".

La confirmación en sus redes sociales ha coincidido con unas imágenes exclusivas en bikini capturadas durante una escapada familiar a las playas de Saint-Tropez, en la Riviera francesa, donde la actriz presume por primera vez de una más que evidente barriga.

Este bebé llega en un momento de respiro veraniego para Hathaway, quien ha enlazado un ritmo de trabajo frenético con el estreno de hasta cinco películas este año, entre ellas Madre María, La Odisea o Verity.

Un esfuerzo laboral que siempre ha compaginado con su verdadera prioridad, sus hijos Jonathan y Jack, quienes transformaron su vida por completo: "No me sentí completamente arraigada y plenamente integrada hasta que fui madre. No es que me faltara integridad, sino que me hizo querer ser completamente fiel a mi palabra en todos los sentidos", declaró hace unos años al Wall Street Journal.

Este tercer embarazo es un motivo de inmensa alegría para la intérprete, quien nunca ha ocultado lo durísimo y doloroso que ha sido su camino hacia la maternidad debido a sus severos problemas de fertilidad, llegando a desvelar que sufrió un aborto espontáneo en el año 2015.

Por ello, Anne Hathaway siempre ha querido lanzar mensajes de apoyo a todas las mujeres que sufren las dificultades para concebir: "Para todas las que están pasando por el infierno de la infertilidad y la concepción, sepan que ninguno de mis embarazos fue un camino fácil. Les envío mucho cariño".