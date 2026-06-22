Caos en pleno vuelo: un pasajero muerde a otro e "intenta pelearse con todo el mundo"

Un vuelo de American Airlines procedente de Charlotte, en Carolina del Norte, registró un incidente a bordo este domingo durante su aproximación al aeropuerto internacional de Filadelfia. Según el audio del control de tráfico aéreo que ha hecho público CBS News, un pasajero supuestamente habría mordido a otro viajero y se habría intentado enfrentar a varias personas durante los últimos minutos del trayecto.

El piloto alertó de la situación por radio antes del aterrizaje y solicitó la presencia de la policía y de los equipos médicos de emergencia en tierra. "Está intentando pelearse con todo el mundo", señaló en la comunicación con los controladores.

El piloto, según el audio hecho público por el mismo medio, también apuntó a que el comportamiento del pasajero podía estar relacionado con un episodio de salud mental. "No sé si está alucinando o algo así, pero acaba de morder a un pasajero y está intentando pelearse con todo el mundo", dijo.

American Airlines explicó posteriormente al mismo medio que el pasajero estaba sufriendo una emergencia médica. La compañía también indicó que un profesional sanitario que viajaba en el avión intervino para ayudar al pasajero antes de que la aeronave aterrizara sin más incidencias.

El vuelo llegó a Filadelfia poco antes de las 10:00 horas, según el portal FlightAware. A su llegada, los equipos médicos atendieron al pasajero, aunque la aerolínea no precisó si la policía intervino en la puerta de embarque.

Otros sucesos similares

El incidente se produce después de otros episodios recientes con pasajeros en vuelos comerciales en Estados Unidos, algunos de los cuales obligaron a desviar aeronaves o a realizar aterrizajes de emergencia por motivos de seguridad.

Hace apenas un par de semanas, un vuelo de Ryanair con destino a Tenerife Sur tuvo que desviarse a Faro, en Portugal, después de que dos pasajeros provocaran momentos de tensión a bordo durante el trayecto desde Manchester. La aerolínea confirmó que la tripulación pidió asistencia policial antes del aterrizaje. En concreto, en las imágenes difundidas en redes sociales se ve a un hombre caminando por el pasillo del avión, cantando, bailando y tropezando con algunos pasajeros. Mientras parte del pasaje se ríe, otros le increpan para que se siente o abandone la aeronave.

En los rostros de algunos pasajeros se aprecia la tensión del momento; temen por la seguridad del vuelo o porque saben que van a pasar un trayecto bastante incómodo. Antes del aterrizaje, la tripulación solicitó asistencia a las autoridades, quienes procedieron a retirar a los implicados de la aeronave antes de reanudar el trayecto a Canarias.