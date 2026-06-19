Enriqueta y Pilar, las hermanas gemelas que viven como un matrimonio desde hace 14 años

Parece cierto eso que se dice de que los gemelos tienen un vínculo muy especial. Esta es la historia de Enriqueta y Pilar, dos hermanas gemelas de 82 años que llevan toda la vida muy unidas. Desde que falleció el marido de una de ellas hace 14 años, su relación se ha vuelto todavía más fuerte y han terminado compartiendo su día a día como si fueran prácticamente un matrimonio: "Un rato bien y un rato mal" aseguraban en cuanto a cómo se llevan.

Aunque cada una ha tenido su familia, criaron a sus hijos y vivieron su vida por separado, nunca han llegado a estar solas. Siempre han estado pendientes la una de la otra y han encontrado tiempo para acompañarse en todo.

Pilar cuenta en el programa Y ahora Sonsoles cómo logró salir adelante tras la muerte de su marido, Joan, gracias al apoyo constante de su hermana. A diferencia de Enriqueta que mando hacer la maleta a su exmarido para continuar su vida por separado: "No le he visto nunca más" confesaba. Las hermanas reconocen que estuvieron enfadadas por culpa del "maridito este". Ahora viven juntas en Badalona, hacen planes juntas, y reconocen estar "muy bien", saben complementarse y repartirse las tareas.

Entre risas, recuerdan que desde pequeñas su abuela ya tenía dificultades para distinguirlas, les decía: "Pilar, bueno, que venga la que quiera", reconociendo que se murió sin haberlas diferenciado nunca. Ellas, además, ayudaban a que la confusión fuera mayor: se compraban la misma ropa, los mismos peinados, los mismos zapatos e incluso el mismo tinte de pelo.

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