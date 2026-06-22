“¡Igual caemos en la de 1000!”: Jorge Fernández adivina el golpe de suerte de Marina

Marina ha caído en los 1000 euros en este programa de La ruleta de la suerte. Jorge Fernández lo estaba avisando y así ha ocurrido.

Aunque parecía haber sido a propósito, lo cierto es que la concursante del atril azul no ha apuntado a esa cantidad. Ha sido un golpe de suerte que le ha llevado a sumar un gran premio.

“Me ha dado suerte”, ha comentado Marina ilusionada al comentar que ha estado cerca de elegir el panel de frase cursi. Jorge Fernández ha añadido que le gustaría rescatar ese panel para otro programa. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

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