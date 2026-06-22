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Los tres motivos por los que AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra, es tan adictiva

La mecánica y las reglas de esta prueba convierten cada duelo en una batalla llena de estrategia y emoción, como demostraron Javier y David en su estreno.

Los tres motivos por los que AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra, es tan adictiva

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El público dictó sentencia en el estreno de AlaZ: la nueva prueba final de Pasapalabra convenció y conquistó, un triunfo que ha traspasado la pantalla y ha generado una gran repercusión. Su éxito se ha visto reflejado en las redes sociales, con un alcance de 53 millones de cuentas durante su emisión, y en los datos de audiencia, con un impresionante 26,1% y disparándose en el desenlace hasta un 28,3%. Más de 2,4 millones de espectadores únicos fueron testigos del duelo entre Javier Alonso y David, que terminó en empate.

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Entre los elogios que ha recibido AlaZ, destacan que se trata de una prueba muy dinámica, absolutamente estratégica y adictivamente emocionante. Hay tres claves en sus reglas por las que ha suscitado críticas tan positivas:

- La posibilidad de pedir pista: los concursantes, como ayuda para resolver una palabra, pueden pedir "letra"... pero con un coste de 5 segundos. Precisamente, para ayudar con esa inversión, aumenta el tiempo que se añade a lo acumulado durante las pruebas a 110 segundos.

- Un acierto exacto: aparecen los huecos de cada letra de la palabra definida, por lo que ya no valen respuestas sinónimas si no encajan con esa longitud exacta y con la ubicación precisa de las letras.

- Un concursante juega en sentido inverso: un concursante responde de la A a la Z y el otro, de la Z a la A, una decisión que toma quien llega con más segundos acumulados. Es una decisión estratégica que puede ser clave en el desarrollo y en el desenlace.

Con estos ingredientes, AlaZ convierte en final de cada programa de Pasapalabra en un desafío trepidante, en un reto lleno con una gran carga de intensidad y en un broche lleno de emoción para cada tarde.

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