La policía ha encontrado restos biológicos en el despacho y en la ropa del logopeda asesinado en Valencia

Un padre de 24 años acabó con la vida del logopeda de su hjo por irrumpir en la consulta antes de finalizar la sesión y supuestamente encontrarse al menor de dos años con los pantalones bajados y sin el pañal, lo que despertó sus sospechas por un posible abuso. Tras este suceso el autor del crimen asegura haberle pedido las cámaras de seguridad al profesional y que este se negase rotundamente a mostrárselas. Tras una discusión, y en un momento de gran tensión, el padre le asestó varias puñaladas. Después de los hechos, el presunto autor acudió a una comisaría para entregarse voluntariamente con las manos ensangrentadas.

La policía ha localizado restos biológicos tanto en el despacho como en la ropa del profesional asesinado en Valencia. Por el momento, el detenido ha ingresado en prisión provisional sin fianza. El presunto agresor ha sido trasladado hoy a las 13:00 a la cárcel de Picassent, después de haber declarado durante dos horas en los juzgados, donde ha vuelto a reiterar su versión de los hechos.

Un grito del pequeño hizo que su padre corriese en su búsqueda y encotrarse una terrible escena que hizo que perdiese los nervios. Según el colaborador Carlos Quilez, este es un caso con un abanico de posibilidades enorme. "No es tanto esa mancha" asegura Carlos para referirse a que el verdadero impacto estará en el material que encuentren tanto en los dispositivos de la clínica como en los del hogar de la víctima.

Desde Y ahora SonSoles hemos hablado con los familiares y amigos de la víctima y lo que piden es que dejen de ensuciar su nombre, sobre todo en estos momentos tan duros. Además, han recalcado que lo ocurrido no es justo y que sólo se dedicaba a realizar su trabajo desde hace más de diez años. Creen que "fue directamente a matarlo" ya que era de las primeras veces que acudía a sus servicios.

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