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Los audios inéditos de las asesinas de Isabel Carrasco: "Arrepentirme no, lo hubiera hecho bien, que es distinto"
Doce años después del asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, que fue asaltada a tiros en plena calle, escuchamos audios inéditos de las dos condenadas, que confiesan no arrepentirse de los hechos.
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El 12 de mayo de 2014, la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, fallecía tiroteada en plena calle. Un crimen por el que fueron condenadas tres mujeres: Montserrat González como autora material, su hija Triana y su amiga Raquel Gago, como encubridoras y cómplices.
Doce años después del asesinato, accedemos a unos audios inéditos de Montserrat y Triana, entrevistadas desde la cárcel por la periodista Susana Martín. Por su parte, la autora material del crimen confiesa no arrepentirse de nada y advierte que volvería a hacerlo.
"Arrepentirme no, lo hubiera hecho bien, que es distinto", afirma, "porque matarla del todo, que sí que la iba a matar, eso lo he dicho y lo diré toda mi vida... Esa no iba a beber más agua y ya está".
La sentencia determinó que el móvil del crimen era la venganza. Montserrat terminó con la vida de Isabel Carrasco porque, según ella, acosaba personal y laboralmente a su hija Triana, hasta hacerle caer en una depresión. "Sí, creo que está mal matar, pero también creo que hay personas que no son personas", asegura Triana.
Pese a que Triana fue condenada tras encontrarse pruebas de que conocía las intenciones de su madre y que lo planearon desde hace meses, esta sostiene en los audios que no esperaba que Montserrat fuera capaz de asesinar a Isabel. "Es que además yo pensé que no lo iba a...", señala.
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Triana confiesa que no estaba dispuesta a denunciar a su madre, pese a lo que hizo. Un crimen del que más de una década después conocemos más detalles inéditos.
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