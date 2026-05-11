Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Los audios inéditos de las asesinas de Isabel Carrasco: "Arrepentirme no, lo hubiera hecho bien, que es distinto"

Doce años después del asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, que fue asaltada a tiros en plena calle, escuchamos audios inéditos de las dos condenadas, que confiesan no arrepentirse de los hechos.

audios Isabel Carrasco

Publicidad

El 12 de mayo de 2014, la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, fallecía tiroteada en plena calle. Un crimen por el que fueron condenadas tres mujeres: Montserrat González como autora material, su hija Triana y su amiga Raquel Gago, como encubridoras y cómplices.

Doce años después del asesinato, accedemos a unos audios inéditos de Montserrat y Triana, entrevistadas desde la cárcel por la periodista Susana Martín. Por su parte, la autora material del crimen confiesa no arrepentirse de nada y advierte que volvería a hacerlo.

"Arrepentirme no, lo hubiera hecho bien, que es distinto", afirma, "porque matarla del todo, que sí que la iba a matar, eso lo he dicho y lo diré toda mi vida... Esa no iba a beber más agua y ya está".

La sentencia determinó que el móvil del crimen era la venganza. Montserrat terminó con la vida de Isabel Carrasco porque, según ella, acosaba personal y laboralmente a su hija Triana, hasta hacerle caer en una depresión. "Sí, creo que está mal matar, pero también creo que hay personas que no son personas", asegura Triana.

Pese a que Triana fue condenada tras encontrarse pruebas de que conocía las intenciones de su madre y que lo planearon desde hace meses, esta sostiene en los audios que no esperaba que Montserrat fuera capaz de asesinar a Isabel. "Es que además yo pensé que no lo iba a...", señala.

Triana confiesa que no estaba dispuesta a denunciar a su madre, pese a lo que hizo. Un crimen del que más de una década después conocemos más detalles inéditos.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Omar Montes

Primeras imágenes de Lola Romero, pareja de Omar Montes, tras conocerse el embarazo de Rocío Muñoz Martín

Jonathan Armengol

Jonathan es ciego y cuida de su bebé gracias a la Inteligencia Artificial: "Muchas veces no sabía si estaba dormido o despierto"

Lorena Vázquez

Lorena Vázquez, tras la filtración de los audios de Antonio Tejado: "Para María del Monte es un mazazo"

audios Isabel Carrasco
Exclusiva

Los audios inéditos de las asesinas de Isabel Carrasco: "Arrepentirme no, lo hubiera hecho bien, que es distinto"

Edurne la lía y bloquea a Luis Fonsi: “Te juro que ha sido sin querer”
Mejores momentos | Audiciones a ciegas

Edurne la lía y bloquea a Luis Fonsi: “Te juro que ha sido sin querer”

Alberto Álvarez
Hablamos con él

Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora, recuerda el accidente: "Solo me acordaba de mi hija"

Hace nueve días, el torero caía en una trituradora por accidente. Por suerte, los médicos lograron evitar la amputación, pero las cuchillas le destrozaron los músculos y los nervios, arrebatándole la sensibilidad de una de las piernas.

hantavirus
Última hora

Gustavo Palacios, experto en hantavirus, afirma que "en unas cuatro o cinco semanas, esta infección podría estar controlada"

Un "positivo leve" en Estado Unidos se suma a la crisis del hantavirus. Allí se encuentra nuestro compañero José Ángel Abad, que hace escasas horas hablaba con el microbiólogo Gustavo Palacios.

Carlos Ferello

Carlos Ferello, pasajero evacuado del MV Hondius: "Nos hicieron usar mascarilla, dividirnos y tratar de no estar en grupo"

Fernando Abad defiende el desajuste vocal de Amaia Montero en el regreso de la La Oreja De Van Gogh

El desafinado regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh: "Tenía mucha presión"

Antonio Orozco, entre lágrimas, se reencuentra con La Voz Kids: “Me siento muy afortunado”

Antonio Orozco, entre lágrimas, se reencuentra con La Voz Kids: “Me siento muy afortunado”

Publicidad