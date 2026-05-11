Los audios inéditos de las asesinas de Isabel Carrasco: "Arrepentirme no, lo hubiera hecho bien, que es distinto"

El 12 de mayo de 2014, la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, fallecía tiroteada en plena calle. Un crimen por el que fueron condenadas tres mujeres: Montserrat González como autora material, su hija Triana y su amiga Raquel Gago, como encubridoras y cómplices.

Doce años después del asesinato, accedemos a unos audios inéditos de Montserrat y Triana, entrevistadas desde la cárcel por la periodista Susana Martín. Por su parte, la autora material del crimen confiesa no arrepentirse de nada y advierte que volvería a hacerlo.

"Arrepentirme no, lo hubiera hecho bien, que es distinto", afirma, "porque matarla del todo, que sí que la iba a matar, eso lo he dicho y lo diré toda mi vida... Esa no iba a beber más agua y ya está".

La sentencia determinó que el móvil del crimen era la venganza. Montserrat terminó con la vida de Isabel Carrasco porque, según ella, acosaba personal y laboralmente a su hija Triana, hasta hacerle caer en una depresión. "Sí, creo que está mal matar, pero también creo que hay personas que no son personas", asegura Triana.

Pese a que Triana fue condenada tras encontrarse pruebas de que conocía las intenciones de su madre y que lo planearon desde hace meses, esta sostiene en los audios que no esperaba que Montserrat fuera capaz de asesinar a Isabel. "Es que además yo pensé que no lo iba a...", señala.

Triana confiesa que no estaba dispuesta a denunciar a su madre, pese a lo que hizo. Un crimen del que más de una década después conocemos más detalles inéditos.