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Boticaria García comparte los mejores trucos para combatir el calor de este verano: qué hacer y qué beber

Boticaria García comparte todos los secretos para sobrellevar el calor del verano. Son trucos sencillos y fáciles de seguir, desde cómo refrescar el cuerpo antes de acostarte hasta qué beber para evitar la deshidratación.

Boticaria

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Con la llegada del verano, no sólo estamos pendientes a las vacaciones, también nos preparamos para combatir el calor. En Y ahora Sonsoles, nuestra experta en salud, Boticaria García, nos revela un par de trucos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

En primer lugar, tener siempre a mano un pulverizador de agua para resfrescar distintas partes del cuerpo así como la almohada antes de acostarte o las sábanas. Y antes de meterte en la cama, opta por darte una buena ducha de agua templada, no caigas en la tentación de hacerlo con agua helada pensando en que así estarás mejor, ya que puede causar el efecto contrario.

Entre ventilador y aire acondicionado, hay que tener en cuenta que el ventilador solo mueve el aire, aunque funciona bien. Sin embargo, cuando hace mucho calor, el aire acondicionado sí ha demostrado ser eficaz para prevenir golpes de calor, según la experta. Eso sí, no se recomienda dormir toda la noche con él encendido, ya que puede resecar la garganta y provocar que amanezcas la mañana siguiente con virus.

Para dormir, elige pijamas de tejidos ligeritos como el algodón o el lino. Para combatir el sudor y mantener una buena hidratación, además de agua, son recomendables las frutas ricas en minerales y sodio, que van a ayudarte a reponer lo que se pierde con tanta sudoración. También puedes prepararte una "limonada de rescate", y si sientes que es demasiada la deshidratación, puedes añadir una pequeña cantidad de sal o azúcar para reponer mejor los líquidos.

No olvides que existen señales en el color de la orina para saber si necesitas tomar más agua o no. Si el color que presenta es casi transparente, está todo bien, si aparece un tono parecido al del té, deberás tomar más agua y si es un tono mucho más oscuro y concentrado, tendrás que recurrir a la limonada, las frutas y mucho agua.

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