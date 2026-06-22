Melissa Jiménez comparte por primera vez una imagen de Leonardo, su primer hijo junto a Fernando Alonso

Melissa Jiménez y Fernando Alonso están disfrutando de uno de los momentos más felices de sus vidas desde que el pasado mes de marzo dieron la bienvenida a su primer hijo, Leonardo. Aunque ambos siempre han apostado por la discreción en todo lo relacionado con su vida privada, Melissa ha querido hacer una excepción esta vez.

La periodista deportiva ha compartido en sus redes sociales la primera imagen del pequeño, una fotografía que ha sido muy esperada. En ella aparece sosteniendo al bebé en brazos. Junto a la foto, Melissa únicamente ha escrito una palabra: "Bebé".

Melissa Jiménez en una story de instagram con su hijo | Instagram

La publicación ha llegado tres meses después del nacimiento de Leonardo, un acontecimiento que marcó un antes y un después para la pareja. Para Melissa supuso convertirse en madre por cuarta vez, tiene tres hijos fruto de su exmatrimonio con Marc Bartra, mientras que para Fernando Alonso fue su primera vez siendo padre a los 44 años.

Desde la llegada del pequeño, tanto el piloto como la periodista han compaginado sus respectivas carreras profesionales con esta nueva etapa. De hecho, en las últimas semanas se les ha podido ver compartiendo tiempo juntos en varios circuitos de Fórmula 1.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso | Gtres

La relación entre Melissa Jiménez y Fernando Alonso comenzó hace 3 años y, desde entonces, ambos han mantenido una relación discreta. Sin embargo, la llegada de Leonardo ha supuesto un paso más en su historia juntos y ha consolidado una de las parejas más seguidas del panorama deportivo y social.