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Tania, enamorada durante un año de un hombre que no existía: "Resultó ser una mujer que quería atención, nunca me pidió dinero"

Durante un año, Tania creyó estar saliendo con Pablo, un chico que conoció por internet. Lo que no sabía, era que detrás de aquel perfil estaba Elena, una mujer que se dedicaba a enamorar y engañar a mujeres para conseguir atención.

Tania

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Tania conoció a Pablo por internet en 2022. Parecía el hombre perfecto y no tardó en enamorarse de él, sin saber que tras aquel perfil estaba Elena, una mujer que se estaba haciendo pasar por Pablo.

Durante un año, Tania y Pablo mantuvieron una relación en la que ella se enamoraba cada vez más. Elena usaba fotos de un chico libanés y le mandaba audios con la voz distorsionada a Tania, lo que hizo que las sospechas que pudiera tener, se disiparan.

Su relación avanzaba cada vez más, pero siempre había una excusa para no verse. Sin embargo, un día, Elena conoció a Tania como la "mejor amiga" de Pablo. "Yo seguía con Pablo porque Elena me justificaba todo", señala.

Ambas entablaron una relación de amistad, pero pronto Tania empezó a sospechar. "Utilizaban las mismas expresiones y, cuando Elena estuvo hospitalizada, los mensajes dejaron de llegarle a Pablo", nos cuenta.

El día que todo se rompió, Tania decidió hablar con el marido de Elena, que le confirmó todo. "Elena estaba en coma y su marido y yo decidimos mirarle el móvil", recuerda, "vimos que no solo hablaba conmigo como Pablo, sino también con otras mujeres".

La traición que sintió Tania fue doble. No solo se rompió su supuesta relación con Pablo, sino también su amistad con Elena. Un engaño que fue la decepción más grande de su vida.

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