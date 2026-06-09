La vidente Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, fallece a los 61 años a causa de un infarto

Cristina Blanco, la famosa vidente de los años 90 y madre del actor Miguel Ángel Muñoz, ha fallecido a sus 61 años. La noticia ha trascendido este martes, pese a que su muerte se habría producido hace unos días a causa de un infarto.

La vidente llevaba años alejada de los medios, tras su ingreso en prisión por un robo y diversos problemas de salud mental que dinamitaron su carrera. Durante una larga época, Miguel Ángel Muñoz se volcó en sus cuidados, mientras su madre atravesaba una depresión y episodios de bipolaridad. Sin embargo, hubo un momento en el que, según informa Nacho Gay, otras enfermedades le impidieron cuidar personalmente de ella. "Le amputaron una pierna", señala nuestro colaborador.

Fue entonces cuando Cristina Blanco ingresó en una residencia, en la que finalmente ha perdido la vida. Una muerte que ha conmocionado por completo a su hijo.

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