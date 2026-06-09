Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ÚLTIMA HORA

La vidente Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, fallece a los 61 años a causa de un infarto

Cristina Blanco ha fallecido hace unos días, aunque la noticia no ha trascendido hasta este martes 9 de junio. Tras los últimos años alejada de los focos, esta estaba ingresada en una residencia a causa de sus problemas de salud.

Cristina Blanco

Publicidad

Cristina Blanco, la famosa vidente de los años 90 y madre del actor Miguel Ángel Muñoz, ha fallecido a sus 61 años. La noticia ha trascendido este martes, pese a que su muerte se habría producido hace unos días a causa de un infarto.

La vidente llevaba años alejada de los medios, tras su ingreso en prisión por un robo y diversos problemas de salud mental que dinamitaron su carrera. Durante una larga época, Miguel Ángel Muñoz se volcó en sus cuidados, mientras su madre atravesaba una depresión y episodios de bipolaridad. Sin embargo, hubo un momento en el que, según informa Nacho Gay, otras enfermedades le impidieron cuidar personalmente de ella. "Le amputaron una pierna", señala nuestro colaborador.

Fue entonces cuando Cristina Blanco ingresó en una residencia, en la que finalmente ha perdido la vida. Una muerte que ha conmocionado por completo a su hijo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Cristina Blanco

La vidente Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, fallece a los 61 años a causa de un infarto

Gelves

La abuela del joven de 17 años que ha muerto electrocutado al salir de una piscina, rota: "Tengo un dolor muy grande"

piloto

Pablo Martínez, el piloto de avión que ha llevado al papa León XIV a Barcelona: "Es la primera vez que llevo a un Papa en cabina"

Pajares
Última hora

Andrés Pajares recibe el alta hospitalaria tras sufrir una neumonía, según su mujer Juani Gil: "No le han visto salir del hospital"

Conchita
VISITA DEL PAPA EN ESPAÑA

Hablamos con Conchita antes de cantar para el papa León XIV en Barcelona: "Es algo histórico"

Alfred García
VISITA DEL PAPA EN ESPAÑA

Alfred García, minutos antes de cantar para el papa León XIV: "Siempre he creído que las canciones vienen de arriba"

Continúa la visita del papa León XIV en nuestro país. Una cita marcada por los discursos, las ovaciones y los homenajes que ahora se trasladan a Barcelona, donde varios artistas, como Alfred García, cantarán para él.

El abrazo de Merche a María Parrado en Tu cara me suena
El viernes a las 22:00 horas

¡Noche de grandes emociones! : El abrazo de Merche a María Parrado en Tu cara me suena

La novena gala de Tu cara me suena promete una noche llena de actuaciones para el recuerdo y las emociones a flor de piel. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3

Mbacke, migrante que hablará al Papa

Mbacke tiene claro qué le dirá al papa León XIV: "Que siga recordando al mundo que detrás de cada joven inmigrante hay una madre que reza"

Pedro, preso obeso en riesgo de muerte

El grito desesperado de Ceci por la situación de su hermano, incomprensiblemente en prisión: "Literalmente se está muriendo"

Daniel Diges

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Daniel Diges tras cantarle al papa León XIV

Publicidad