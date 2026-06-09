La abuela del joven de 17 años que ha muerto electrocutado al salir de una piscina, rota: "Tengo un dolor muy grande"

El municipio sevillano de Gelves está conmocionado ante la muerte de José Luis, un joven de 17 años que ha fallecido a causa de una descarga eléctrica. Este estaba bañándose en la piscina de la casa de sus abuelos cuando se cree que pudo desenchufar un aparato eléctrico.

Pese a que otro joven, que ha resultado herido, trató de ayudarle, casi termina electrocutado también. La víctima falleció en el acto y fue un tercer joven quien tuvo que terminar de desenchufarle de la corriente.

"Tengo un dolor muy grande", confiesa Mari Carmen, su abuela. Esta confirma que cree que todo ocurrió cuando manipuló una alargadera.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con otros vecinos de Gelves, que no pueden contener el dolor. Uno de ellos es Rafael, el abuelo del otro joven que estaba con José Luis cuando murió y que intentó salvarle. "Lo vio morir, eso lo va a llevar siempre porque eran uña y carne", afirma. Una tragedia que ha sacudido Gelves y que los vecinos serán capaces de olvidar.

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