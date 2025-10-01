Antena 3 LogoAntena3
Tamara Gorro sale en defensa de Lucas, de Andy y Lucas: "Le conozco bastante bien y lo que se está diciendo no es cierto"

Varias voces han salido a la luz señalando a Lucas, del dúo Andy y Lucas, como una persona que no cuida a su equipo ni a su compañero. Ante los rumores, Tamara Gorro se ha posicionado.

Tamara Gorro

Lucas, de Andy y Lucas, se encuentra en el ojo del huracán. Después de que un promotor le acusara de deberle 360.000 euros, algunas personas han dejado entrever que la relación con Andy no es buena. De hecho, uno de sus teloneros ha confesado en nuestro programa que Lucas no solo no tenía buena comunicación con su compañero, sino que además tenía gestos desagradables hacia su equipo de músicos.

Telonero Andy y Lucas

Ante estas palabras, Tamara Gorro ha salido en defensa de Lucas. "Conozco bastante a Andy y a Lucas", advierte, "la relación que hay entre ellos siempre ha sido buena".

Tamara advierte que es posible que Lucas hubiese tenido un mal día, pero que es una buena persona. "De ahí a que sea un dictador... es que no es cierto", señala.

Continúa la polémica alrededor del dúo. ¿Cómo es realmente la relación entre Andy y Lucas? ¡Dale al play para escuchar a Tamara Gorro!

Eva Arguiñano aprovecha la temporada de este fruto para preparar esta tarta fácil y casera de mango y requesón.

