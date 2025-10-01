Tamara Gorro sale en defensa de Lucas, de Andy y Lucas: "Le conozco bastante bien y lo que se está diciendo no es cierto"

Lucas, de Andy y Lucas, se encuentra en el ojo del huracán. Después de que un promotor le acusara de deberle 360.000 euros, algunas personas han dejado entrever que la relación con Andy no es buena. De hecho, uno de sus teloneros ha confesado en nuestro programa que Lucas no solo no tenía buena comunicación con su compañero, sino que además tenía gestos desagradables hacia su equipo de músicos.

Ante estas palabras, Tamara Gorro ha salido en defensa de Lucas. "Conozco bastante a Andy y a Lucas", advierte, "la relación que hay entre ellos siempre ha sido buena".

Tamara advierte que es posible que Lucas hubiese tenido un mal día, pero que es una buena persona. "De ahí a que sea un dictador... es que no es cierto", señala.

Continúa la polémica alrededor del dúo. ¿Cómo es realmente la relación entre Andy y Lucas? ¡Dale al play para escuchar a Tamara Gorro!