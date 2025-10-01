Emiten una orden de arresto contra Tyrese Gibson, de Fast and Furious, tras ser acusado de la muerte del perro de su vecino

Tyrese Gibson saltó a la fama internacional tras su aparición en la segunda entrega de Fast & Furious. No obstante, fue a partir de la quinta película cuando el actor se convirtió en una figura recurrente dentro de la saga, la cual se prepara para estrenar su final definitivo con Fast X: Part 2.

Sin embargo, Gibson se ha visto envuelto en un conflicto grave con las autoridades. Y es que el Departamento de Policía del Condado de Fulton, donde reside el intérprete, ha emitido una orden de arresto contra la estrella de la franquicia de Vin Diesel. Una orden que se produce a causa de la denuncia de su vecino, Harrison Parker, quien lo acusa de ser el responsable de la muerte de su perro.

Según ha informado Entertainment Weekly, los cuatro perros de Gibson habrían acabado con la vida de la mascota de Parker. Los cane corso del actor, raza de gran tamaño, habrían atacado presuntamente a un Cavalier King Charles spaniel, raza pequeña, en el propio jardín del vecino. Los animales en cuestión fueron grabados "arañando una puerta al otro lado de la calle minutos antes del ataque", según la policía. Una situación recurrente, ya que también se reportó que los perros fueron vistos sueltos hasta cinco veces durante una semana y media antes de los acontecimientos, a pesar de las advertencias a Gibson.

Tyrese Gibson | Gtres

Si bien en un principio el intérprete había accedido a entregar a sus mascotas, no tardó en cambiar de opinión. Esto provocó que la jefa del Departamento de Servicios para Animales obtuviera tanto una orden de registro de su inmueble como una de arresto. Pero, cuando llegaron a la propiedad, ni el actor ni los perros se encontraban en el lugar.

El abogado de Gibson ha publicado un comunicado en su nombre: "El Sr. Tyresse Gibson expresa sus más sinceras condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente ocurrido mientras el Sr. Gibson se encontraba fuera de casa", comienza para explicar que "al enterarse de este lamentable accidente, el Sr. Gibson tomó de inmediato la difícil decisión de reubicar a sus perros en un entorno seguro y amoroso".

De igual modo, el letrado ha querido hacer referencia a la detención del actor: "En cuanto a la orden de arresto por delito menor, el Sr. Gibson está cooperando plenamente con las autoridades para abordar y resolver este asunto de forma responsable", añadiendo que "el Sr. Gibson pide privacidad y comprensión mientras este asunto se gestiona a través de los canales legales correspondientes, y mantiene su compromiso con la seguridad de su comunidad y el bienestar de todos los animales".

Por el momento, la estrella de Fast and Furious no se ha presentado ante las autoridades ni ha hecho declaraciones por su cuenta. Aunque, según su abogado, todo promete estar en vías de resolución.