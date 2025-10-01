La feminista Carla Galeote estalla contra la influencer católica Carla Restoy: "Genocidio es lo que está pasando en Gaza, no el aborto"

El PP de José Luis Martínez- Almeida en la ciudad de Madrid ha aprobado una sentencia de Vox que obliga a los trabajadores sociales a informar a las mujeres embarazadas de que el aborto aumenta las posibilidades de sufrir depresión, alcoholismo, anorexia y bulimia. Una serie de síntomas que se conocen clínicamente como el 'síndrome post aborto'.

Una medida en la que está completamente en desacuerdo la activista feminista Carla Galeote. Defiende que las mujeres no necesitan tutela cuando acuden a abortar y es una decisión personal que nadie puede decidir. Esto nos hace recordar que hay que blindar el derecho del aborto porque si algún día Vox llega al Gobierno los derechos de las mujeres van a retrotraerse.

"Vemos el aborto como un derecho de progreso cuando no es así"

Por su parte, la influencer católica Carla Restoy mantiene que el hecho de que algo sea un derecho no significa que sea algo bueno. "En la historia hemos visto derechos que luego hemos considerado genocidios. El año pasado hubo 103.000 españoles muertos pero nos empeñamos en decir que eso no es una vida. El síndrome post-aborto existe. Mueren muchas más mujeres por abortos aparentemente legales que por dar a luz. Se pregunta dónde está esa izquierda "que debería estar apoyando a la mujer y a la maternidad".

"Perpetuamos que con nuestros impuestos se mantenga un genocidio. Nos venden que el aborto es un derecho y es progreso cuando no es así", insiste, mientras se pregunta si eso que hay ahí no es una vida humana.

"Desde colectivos como el tuyo se impone la maternidad"

"Genocidio es lo que está pasando en Gaza. No que haya mujeres que decidamos libremente ir a abortar", afirma.

Carla Galeote cree que desde colectivos como el de Restoy se impone la maternidad: "creéis que es una obligación de niñas de 14 años, de 20 como de 40". "No es una obligación, tiene que ser un deseo y una decisión. Muchas mujeres abortan porque no pueden satisfacer la vida de ese niño".

