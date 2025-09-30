Te lo contamos
Sonsoles Ónega acude a la presentación de la serie de Las hijas de la criada: "Qué ganas de verla entera"
La presentadora ha podido ver el trailer de la serie basada en la novela que le llevó a ganar el Premio Planeta en 2023. ¡No te lo pierdas!
Las hijas de la criada, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega con la que ganó el Premio Planeta en 2023, ya tiene trailer. La presentadora ha acudido a la presentación de la serie junto a algunos actores, donde se ha mostrado muy emocionada.
"Qué ganas de verla entera", ha advertido Sonsoles, llena de emoción. Una mañana llena de ilusión en la que Sonsoles Ónega ha podido ver en primicia a sus personajes en carne y hueso.
La serie, que contará con 8 capítulos de 50 minutos aproximadamente, se estrenará el próximo 30 de noviembre en atresplayer. Esta contará con un reparto de gran nivel que también ha acudido a la presentación, como Verónica Sánchez, Carlota Baró,Judith Fernández o Martina Cariddi, entre otros. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!
