Mejores momentos | 1 de octubre

Jorge Fernández confiesa cómo le gusta comerse el tomate: "¡Eso es lo más rico del mundo!"

Tras la Triple Prueba de Velocidad de La ruleta de la suerte, el presentador ha confesado cuál es para él la mejor forma de comer tomate. ¡Se nota que le encanta!

Jorge Fernández confiesa cómo le gusta comerse el tomate: "¡Eso es lo más rico del mundo!"

Cris, David y Anna son los tres concursantes que se han enfrentado en el programa de hoy a la Triple Prueba de Velocidad.

El tomate ha sido la pista de los tres paneles rápidos, y David ha sido el gran triunfador de esta prueba.

El concursante del atril rojo ha conseguido acumular hasta 600 euros al ser el único que ha resuelto los tres paneles de la Prueba de Velocidad.

Y como la cosa iba sobre el tomate, Jorge Fernández ha comenzado a salivar hablando sobre la forma en que más le gusta comerlo: "¡Eso es lo más rico del mundo!"

