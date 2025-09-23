Lorena Vázquez: "Hay documentación de sobra que corrobora lo que dice el promotor que acusa a Lucas de deberle dinero"

Lucas, de Andy y Lucas, ha estallado al ser acusado de deber 360.000 euros a un promotor. Este sostiene que cerró 30 conciertos de esta última gira de despedida, un acuerdo que aparentemente, Lucas terminó rompiendo sin ningún motivo.

El cantante niega los hechos y asegura que, pese a que hubo contacto con este promotor, nunca firmaron un contrato. "Lucas asegura que, al no haber contrato, no existe relación profesional", señala Lorena Vázquez.

Pese a que Lucas defiende que nunca hubo un acuerdo formal con el promotor, Lorena Vázquez confirma que hay pruebas y documentación de sobra para evidenciarlo: "No sé por qué se empeña en negarlo".

El dúo continúa en el punto de mira y el promotor sostiene que irá hasta el final para reclamar su dinero. ¿Es este el inicio de una batalla judicial para Andy y Lucas?