Jorge Fernández, contundente en La ruleta de la suerte: "No me ha gustado nada, pero nada de nada"

Los concursantes de La ruleta de la suerte se han venido arriba con una de las canciones que ha cantado la banda del programa.

David y Anna han acabado bailando junto a Laura Moure un tema que Jorge Fernández ha confesado que "no le ha gustado nada".

El presentador se ha mordido la lengua para no continuar hablando sobre esta cantante que considera que "se ha vendido al reggaeton"

"Si me la encuentro por los pasillos de Antena 3 alguna vez, tendré que mirar a otro lado", bromea el presentador tras su contundente declaración sobre la música de esta famosa cantante.