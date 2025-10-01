Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 1 de octubre

Jorge Fernández, contundente en La ruleta de la suerte: "No me ha gustado nada, pero nada de nada"

El presentador ha sido muy claro en esta ocasión. "No me ha gustado nada", reconoce Jorge Fernández sobre un tema archiconocido

Jorge Fernández, contundente en La ruleta de la suerte: "No me ha gustado nada, pero nada de nada"

Publicidad

Los concursantes de La ruleta de la suerte se han venido arriba con una de las canciones que ha cantado la banda del programa.

David y Anna han acabado bailando junto a Laura Moure un tema que Jorge Fernández ha confesado que "no le ha gustado nada".

El presentador se ha mordido la lengua para no continuar hablando sobre esta cantante que considera que "se ha vendido al reggaeton"

"Si me la encuentro por los pasillos de Antena 3 alguna vez, tendré que mirar a otro lado", bromea el presentador tras su contundente declaración sobre la música de esta famosa cantante.
Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Jorge Fernández, contundente en La ruleta de la suerte: "No me ha gustado nada, pero nada de nada"

Jorge Fernández, contundente en La ruleta de la suerte: "No me ha gustado nada, pero nada de nada"

Debate feminista.

La feminista Carla Galeote estalla contra la influencer católica Carla Restoy: "Genocidio es lo que está pasando en Gaza, no el aborto"

Jorge Fernández confiesa cómo le gusta comerse el tomate: "¡Eso es lo más rico del mundo!"

Jorge Fernández confiesa cómo le gusta comerse el tomate: "¡Eso es lo más rico del mundo!"

Tarta de mango y requesón, de Eva Arguiñano: "¿Nivel de dificultad? ¡Ninguno!"
Para 6-8 personas

Tarta de mango y requesón, de Eva Arguiñano: "¿Nivel de dificultad? ¡Ninguno!"

Receta de fideos con verduras y huevo escalfado, de Karlos Arguiñano: "Fácil de hacer, rica de comer y barata"
Nivel de dificultad 2

Receta de fideos con verduras y huevo escalfado, de Karlos Arguiñano: "Fácil de hacer, rica de comer y barata"

Tamara Gorro
Se posiciona

Tamara Gorro sale en defensa de Lucas, de Andy y Lucas: "Le conozco bastante bien y lo que se está diciendo no es cierto"

Varias voces han salido a la luz señalando a Lucas, del dúo Andy y Lucas, como una persona que no cuida a su equipo ni a su compañero. Ante los rumores, Tamara Gorro se ha posicionado.

Albert Rivera
'El Observatorio con Rivera'

Albert Rivera reconoce que mantiene contactos con la política: "Con amigos que tengo en el Partido Popular"

El expolítico, expresidente de Ciudadanos, regresaba a 'El Observatorio con Rivera'. En la sección de Espejo Público, Albert Rivera analiza la más rabiosa actualidad española.

Albert Rivera en Espejo Público.

Albert Rivera, sobre la polémica surgida en torno a la inmigración: "Es tan peligroso calentar a la sociedad como no hacer nada"

El conmovedor mensaje de Jorge Fernández en el 19 aniversario de La ruleta de la suerte: “Muchas gracias”

La ruleta de la suerte, en el Top 3 de los programas más vistos de la televisión

Pablo Motos

El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto de la TV con su mejor arranque de la historia

Publicidad