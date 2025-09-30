Richard Gere, invitado especial en el X aniversario de Open Arms

Este lunes, Barcelona se vestía de gala con motivo de celebración y conmemoración. La ONG Proactiva Open Arms cumple 10 años de misiones humanitarias, en los que se calcula que ha rescatado a más de 80.000 personas en el mar Mediterráneo.

El evento tenía lugar en la Llotja de Mar, un edifico emblemático de la ciudad catalana, a la cual han acudido decenas de celebridades y voluntarios, destacando la participación internacional del actor Richard Gere. Todo esto bajo el humor y la soltura del comunicador Marc Giró, encargado de presentar la gala.

Invitado especial

El famoso actor Richard Gere fue la sorpresa de la noche, ya que no se esperaba que acudiese como "padrino" del evento. Lo que muy pocos saben es que Gere lleva años colaborando con la ONG, esto desde que su mujer Alejandra Silva le mostrase la lucha que Camps realiza.

De hecho, en 2019 el actor fue voluntario en una misión marítima, se subió a bordo de un barco de la ONG que llevaba vivieres al mar tras rescatar a 121 inmigrantes.

Gere dio un discurso en el cual fue tajante con la situación mostrando su apoyo a Palestina y apostando por que dimita el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: "Tiene que irse". Además, agradeció a todos los voluntarios de Open Arms: "Me agradecen que venga a dar apoyo a esta causa, pero a quién hay que dar las gracias es a ellos por su labor y a todo el pueblo español por su solidaridad", finalizando el discurso asegurando que "lo que sería un crimen" es no ayudar a la gente que arriesga su vida en el mar.

Discurso emotivo del fundador

Oscar Camps, director y fundador de Open Arms, también declaraba unas emocionantes palabras recordando las más de 120 misiones de salvamento y agradeciendo a todos los voluntarios: "Open Arms no soy solo yo", recalcaba la importancia de todos los que ayudan y de las familias que esperan y "sufren su ausencia".

Además, recalcaba que "Europa ha fallado" asegurando que llevan diez años con a la causa y que esto se debe a que el continente ha fallado y no aporta lo suficiente.

Por último, recordaba que salvar a alguien no es una opción: "Nosotros, independientemente de la situación administrativa de cada una siempre optamos por el rescate, por priorizar la vida. No pensamos dejar a nadie en la deriva".

Revuelo Político

EL ministro de cultura, Ernest Urtasun, admiraba la labor de la ONG y Richard Gere como padrino de la ceremonia, pero su principal participación fue para criticar los mensajes, hacia Open Arms, que Santiago Abascal comunicó por redes sociales.

El líder de Vox afirmaba hace unos días que se debería hundir el barco de Open Arms, a lo que Urtasun respondía "lo que hay que hundir no son los barcos que salvan vidas, que debemos protegerlos; lo que debemos hundir son los fascistas que los persiguen".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.