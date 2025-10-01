A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Jesús Puente de la mano de su hija
Conocido por su Lo que necesitas es amor, Jesús Puente fue uno de los actores y presentadores más famosos de los 90. Hoy, 25 años después de su muerte, su hija Chesu Puente nos cuenta cómo era en el plano más personal.
La televisión de los 90 tuvo rostros muy reconocidos como el de Jesús Puente. El actor y presentador se coló en millones de casas con Lo que necesitas es amor, formato cuya presencia aún sigue siendo un hito.
Pese a que siempre soñó con ser torero, el carisma de Jesús Puente para el espectáculo y el entretenimiento le llevaron por el camino de la interpretación y, más tarde, dio el salto a la televisión.
Hoy, 25 años después de su muerte, le recordamos de la mano de su hija, Chesu Puente. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
