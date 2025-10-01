Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Jesús Puente de la mano de su hija

La televisión de los 90 tuvo rostros muy reconocidos como el de Jesús Puente. El actor y presentador se coló en millones de casas con Lo que necesitas es amor, formato cuya presencia aún sigue siendo un hito.

Pese a que siempre soñó con ser torero, el carisma de Jesús Puente para el espectáculo y el entretenimiento le llevaron por el camino de la interpretación y, más tarde, dio el salto a la televisión.

Hoy, 25 años después de su muerte, le recordamos de la mano de su hija, Chesu Puente. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!