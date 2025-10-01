Albert Rivera reconoce que mantiene contactos con la política: "Con amigos que tengo en el Partido Popular"

Las políticas migratorias españolas han vuelto a la primera página del debate nacional de la mano del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo planteó la semana pasada una serie de medidas para lidiar con la crisis migratoria actual que atraviesa el país según muchos analistas.

"España es un país reactivo"

Albert Rivera considera la inmigración como "un fenómeno humano, ni bueno ni malo". Advierte una existente mala regulación y propone un debate de Estado que resulte en un plan sólido. Con "ocurrencias y parches" el único escenario que ve posible el expolítico es el de una sociedad "calentada".

"No hay ningún país serio que permita comparar a los legales con los ilegales"

Las presiones migratorias que afronta España son considerables, tanto de África como de América Latina, hace imprescindible a ojos del expresidente de Ciudadanos una estrategia bien organizada, poniendo de ejemplo a Canadá o Australia. Sobre España da un veredicto negativo: "Con un sistema de puntos, tú decides qué necesitas. España no hace eso, España es un país reactivo. Vienen aluviones de inmigración por épocas que luego acabamos regularizando, con problemas como los que estamos viendo".

"Es tan peligroso calentar a la sociedad como no hacer nada", puntualizaba.

Susana Griso apreciaba ciertas similitudes de los planteamientos de Albert Rivera con las propuestas del presidente del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ponía sobre la mesa unas medidas que han suscitado cierta controversia en un acto del PP celebrado en la Región de Murcia.

"¿Un recadito al PP?"

"Pedro Sánchez ha demostrado que es capaz de cualquier cosa"

Uno de los últimos sondeos de intención de voto, junto con la situación actual del Gobierno, con procesos judiciales en el entorno político y personal del presidente Pedro Sánchez, hacía que Rivera hiciera una nueva observación, que descartaba que fuera un mensaje para nadie, respondiendo a la periodista y presentadora del programa.

"El que quiera gobernar España se lo tiene que ganar, tiene que tener un proyecto ilusionante (…) y pensar que la gente que no le vote se sienta partícipe".

Contactos con la política

Rechaza querer decir a nadie que continúe en el mundo de la política cómo debe actuar. "Yo estoy jubilado", decía. Sin embargo reconocía seguir manteniendo contactos con algunos políticos: "Mantengo contacto con amigos que tengo en el Partido Popular, algunos del Partido Socialista, y algunos de mis excompañeros incluso de partidos con los que he sido muy antagónico".

Al preguntarle Susanna por los nombres de alguna de esas amistades, Albert no ha dudado y al primero que mencionaba era a Juan Bravo, vicesecretario general de Economía y Vivienda del Partido Popular: "Es público (…) es amigo desde que era consejero".

Ya desde fuera de ella, Rivera no entiende la política como una guerra entre fervientes enemigos: "La amistad no depende del color político", apostillaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.