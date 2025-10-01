Antena 3 LogoAntena3
Sueños de libertad se convierte de nuevo en la serie más vista de la televisión

La ficción de Antena 3 continúa arrasando en audiencias y un mes más vuelve a ser la serie líder y subiendo respecto a septiembre del año pasado.

Gabriel y Begoña

La serie que nos acompaña cada tarde, de lunes a viernes en Antena 3, continúa conquistando a millones de personas y sus tramas prometen seguir enganchando a los espectadores semana tras semana.

Sueños de libertad (13,8% y casi 1,2 M) continúa como la serie más vista de la TV, mejorando respecto al septiembre del año pasado. Líder invicta un mes más, a una ventaja de sus competidores de +5,8 puntos y +3,5 puntos.

Antena 3, referente en las ficciones internacionales

En septiembre, Antena 3 se mantiene como referente también con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida (10,4% y 894.000) y Renacer (11,1% y 744.000), ambas en el top 5 y las series más vistas del Prime Time.

“¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”: Patricia deja en evidencia a Carmen delante de David

Bahar consuela a una Umay destrozada por el desamor

"Si la distancia mata el amor, no era de verdad": la lección más dura de Bahar a una Umay destrozada por el desamor

“Eres la mejor amiga que podría tener”: Çagla sorprende a Bahar con una fiesta de cumpleaños a la que Timur decide acudir
¿Un nuevo amor para Evren? Naz va a por todas y le pide una cita

Naz, la carismática chef e hija de su paciente, ha entrado en su vida pisando fuerte. ¿Hará que Evren olvide a Bahar?

Una emergencia ha roto el muro de hielo entre Bahar y Evren. Obligados a trabajar juntos para salvar a una paciente, la adrenalina y la emoción han acabado en un abrazo que ha delatado que sus sentimientos siguen intactos.

"No has cambiado lo más mínimo": Evren aparta a Bahar de su lado y pone un muro entre ambos

“No le importo a nadie”: Bahar consuela a una Umay rota por la presión y el miedo al futuro

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel descubre el doble juego de Gabriel y su verdadera identidad

