Sueños de libertad se convierte de nuevo en la serie más vista de la televisión

La serie que nos acompaña cada tarde, de lunes a viernes en Antena 3, continúa conquistando a millones de personas y sus tramas prometen seguir enganchando a los espectadores semana tras semana.

Sueños de libertad (13,8% y casi 1,2 M) continúa como la serie más vista de la TV, mejorando respecto al septiembre del año pasado. Líder invicta un mes más, a una ventaja de sus competidores de +5,8 puntos y +3,5 puntos.

Antena 3, referente en las ficciones internacionales

En septiembre, Antena 3 se mantiene como referente también con las ficciones internacionales más vistas del mes gracias a Una nueva vida (10,4% y 894.000) y Renacer (11,1% y 744.000), ambas en el top 5 y las series más vistas del Prime Time.